تعرف على “حاصد الموت”.. فصيلة جديدة من الديناصورات

أعلن عملاء كنديون عن توصلهم لاكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات والتي لها ارتباط وثيق مع فصيلة التيرانوصور والذي يلقب بالديناصور الطاغية او ملك السحالي والذي كان يعيش في سهولة أميركا الشمالية منذ 80 مليون عام.

الديناصور المكتشف حديثاً أطلق عليه اسم “ثاناتوثيريستيس ديغروتوروم” وتعني باللغة اليونانية “حاصد الموت”، ويعتبر من الاعضاء الأقدم في عائلة التيرانوصورات.

فيما توصل العلماء الى اكتشافه في شمال القارة الأميركية الشمالية، وأن ارتفاعه يصل إلى حوالي 8 أمتار، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان الريطانية.

وصرحت دارلا زيلينيتسكي الأستاذة المساعدة في علم الأحياء القديم للديناصورات في جامعة كالغاري الكندية “لقد اخترنا اسما يجسد ما كان عليه هذا الديناصور باعتباره المفترس الكبير الوحيد المعروف في ذلك الوقت في كندا، وهو حاصد الموت”.

وكان طالب الدكتوراه في جامعة كالغاري جاريد فوريس هو من اكتشف الديناصور، وهو أول نوع جديد من الديناصورات يعثر عليه في كندا منذ 50 عاما.