تعرف على جنسية والدة سلطان عُمان الجديد .. ليست عربية

المستقلة / كشفت صحيفة خليجية مفاجأة غير متوقعة بشأن والد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وعلاقته بتركيا.

وقال موقع صحيفة “إرم نيوز” الإماراتي، إن طارق بن تيمور والد السلطان الجديد لا يزال على قيد الحياة ويبلغ الآن من العمر نحو 100 عام.

وأشار الموقع إلى أن والد السلطان الجديد ولد عام 1920 في مدينة إسطنبول لأم تركية وكان في بداية حياته يجد صعوبة في التحدث باللغة العربية في سنواته الأولى في تركيا مع والدته.

وأصبح هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا لعمان السبت الماضي خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

وتم اختيار السلطان هيثم بن طارق لتولي الحكم بناء على وصية تركها السلطان قابوس، بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد.

كان السلطان الجديد وزيرا للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيسا للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة ضمن ما يعرف برؤية 2040.