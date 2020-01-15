تعرف على تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020

المستقلة/ منى شعلان/.. أيام قليلة وتنطلق الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الحالى حتى 4 فبراير المقبل،بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ،بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية ، وتحل دولة السنغال كضيف شرف المعرض لعام 2020، والمفكر والجغرافى الراحل جمال حمدان شخصية العام.

ويضم معرض الكتاب كل عام ملايين الإصدارات التي تنتجها دور النشر الخاصة، والمؤسسات الحكومية والتعليمية المختلفة.

وتشمل عدد الأجنحة في المعرض 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحا عن العام الماضي ، وعدد الناشرين والجهات الرسمية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة ، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر ، وعدد الناشرين المصريين «كتاب الأطفال» 75 دار نشر ، وعدد الناشرين المصريين «كتاب إسلامي وتراث» 121 دار نشر ، وعدد مكتبات سور الأزبكية 41 مكتبة ، وعدد الناشرين «كتاب صوتي وإليكتروني» 7 ناشرين ، عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 3 ، وعدد الناشرين العرب 255 ناشرا وإجمالي عدد الأنشطة: 925 فعالية ، وعدد المشاركين في الفعاليات: 3502 مشارك.

كما يستضيف المعرض عدد من الضيوف وهم : وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، ووزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، ووزير الشباب د. أشرف صبحي، ووزير التعليم د. طارق شوقي، ود. زاهي حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والسيدة نادليكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، ود. رشا قلج المرأة الأكثر تأثيرًا في إفريقيا 2019، والمخرج المصري يسري نصر الله، والأديب السوداني طارق الطيب، والكاتب نبيل فاروق، والمهندس هاني عازر المشرف على بناء محطة قطارات برلين.

كما تستضيف قاعة السينما بالمعرض هذا العام عددًا من أبرز نجوم السينما وصناعها، منهم: يسرا، ولبلبة، وآسر ياسين، ومصطفى شعبان، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد مراد، وعبد الرحيم كمال، وأُنسي أبو سيف.

وتعرض أهم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، ومجموعة من الأفلام الروائية الطويلة، منها: “رمسيس راح فين”، و”الكنز 1 و 2″، و”الفيل الأزرق”، و”لما بنتولد”، و”احكي لى”، و”بين بحرين”، و”صورة الفارس والأمير”، و”ستموت في العشرين”، وسيعقب كل عرض ندوة حول العمل وموضوعه.

ومن جديد هذا المعرض وجود تطبيق على المحمول باسم “معرض القاهرة الدولي للكتاب”، يحمل برنامج الأنشطة الثقافية وأسماء الكتب المختلفة وأماكن بيعها.