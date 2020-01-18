تعرف على تفاصيل المسلسل الرمضانى الذى يجمع بين نادية الجندي ونبيلة عبيد

المستقلة/ منى شعلان/ تستعد النجمة المصرية نادية الجندى، والنجمة نبيلة عبيد، للمشاركة فى الموسم الرمضانى المقبل، بمسلسل “نساء من ذهب” ، ومن المقرر عرضه حصريا عبر شاشة قناة mbc مصر.

وسوف يبدأ التصوير يوم 20 يناير الجارى مابين بيروت وبعض الدول الأوروبية، ليصبح أول عمل يجمع بين النجمتين ، خلال رحلتهما الفنية الكبيرة ، وقد سافر كلا من نادية الجندى ونبيلة عبيد برفقة فريق العمل إلى لبنان، إستعدادا للتصوير.

وتدور أحداث المسلسل حول 4 نساء يتعرضوا للعديد من المواقف الكوميدية، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، وقد تم الإتفاق مع السيناريست أمين جمال علي تمصيره بطريقه محترفه، وقد تم الإنتهاء من كتابة 20 حلقة من المسلسل، وهو من إخراج وائل إحسان وإنتاج صادق الصباح.

وتعود نادية الجندي من خلال هذا المسلسل للدراما مرة أخري بعد توقف تام لمدة 4 سنوات بعد تقديمها مسلسل «أسرار»، أما نبيلة عبيد كانت أخر أعمالها «كيد النسا 2» منذ 6 سنوات.

يذكر أن الفنانة إنعام سالوسة قد اعتذرت عن دور أم نادية الجندي في المسلسل، بدعوي أن الجمهور لن يصدق ذلك، وتم ترشيح سميحة أيوب للدور.

وقد شاركت النجمة نادية الجندي، أمس، جمهورها بأول صورة تجمعها بأبطال مسلسل “نساء من ذهب”، أثناء توجههم إلى لبنان، لتصوير المشاهد الأولى من المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهر في الصورة التي تم إلتقاطها بمطار القاهرة، كل من نادية الجندي، ونبيلة عبيد، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، ومخرج العمل وائل إحسان.

وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة: “إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل، حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والجميلة هالة فاخر، ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان”.