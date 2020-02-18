تعرف على تفاصيل المسلسل الرمضانى

«البرنس» للفنان محمد رمضان

(المستقلة) – منى شعلان/ يواصل الفنان المصري محمد رمضان ، حاليا تصوير مسلسله الجديد “البرنس” ، والذى يخوض به الموسم الرمضاني المقبل ، حيث تم الانتهاء من تصوير 40% من مشاهد العمل.

وتدور أحداث العمل ، فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب ، حيث يقدم محمد رمضان شخصية “رضوان البرنس” الذى يدخل في صراعات مع أخواته الـ 6 وهم: أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، ادوارد، ريم سامى، رحاب الجمل.

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مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى ، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وقد شارك محمد رمضان ، فى الموسم الرمضاني الماضى، بمسلسل “زلزال” ، وشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم،

تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.