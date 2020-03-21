تعرف على تطور أعراض كورونا يوماً بيوم

المستقلة /لا يزال كابوس كورونا يخيم على العالم بأسره، ويودي بحياة المئات يومياً في العديد من بلدان العالم، مما يدفع العلماء للاستمرار في جهودهم الحثيثة لإيجاد علاج فعال له.

وللتعرف على أعراض فيروس كورونا الجديد، أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية تطور أعراض المرض خلال مدة 12 يوماً، على النحو التالي:

اليوم الأول

يعاني المرضى من الحمى وقد يعانون أيضاً من التعب وألم العضلات والسعال الجاف. وأفادت صحيفة “بيزنس إنسايدر” أن أقلية صغيرة ربما تكون قد تعرضت للإسهال أو الغثيان قبل يوم أو يومين من ظهور الأعراض.

وقالت الدكتورة كلير جيرادا، الرئيسة السابقة للكلية الملكية للأطباء العامين، إنها بدأت تشعر بالأعراض كسعال جاف بسيط وتعب. ومع ذلك كانت الأعراض معتدلة.

اليوم الخامس

يعاني المرضى من صعوبة في التنفس، وخاصة إذا كانوا أكبر سناً أو لديهم حالة صحية سابقة. وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأعراض التي تحدث بعد يومين إلى 14 يوماً هي الحمى والسعال وضيق التنفس.

وفي دراسة أجريت في ووهان أنه من بين 138 مريضاً، عانى حوالي 10٪ من الإسهال والغثيان قبل يومين من تطور الحمى وضيق التنفس.

اليوم السابع

عند هذه النقطة تبدأ آلام الصدر وضيق التنفس، وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أي شخص يشعر بألم أو ضغط مستمر في الصدر وضيق تنفس وازرقاق في الشفتين والوجه، بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

اليوم الثامن

تظهر أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في اليوم الثامن، حيث لا تستطيع الرئتين تزويد أعضاء الجسم الحيوية بما يكفي من الأكسجين. ووفقاً للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 15٪ من الحالات تصل إلى هذه النقطة.

اليوم العاشر

عادة يدخل المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس وحدة العناية المركزة في اليوم العاشر. وقالت دراسة أجريت في ووهان إنها لاحظت أن متوسط الإقامة في المستشفى كان 10 أيام.

اليوم 12

تبدأ الحمى بالتراجع عند هذه النقطة، ولكن السعال قد يستمر لفترة أطول، ويتوقف ضيق التنفس بعد حوالي 13 يوماً بالنسبة للناجين، أما الوفاة فقد تحدث بعد 18 يوم ونصف من ظهور الأعراض.