تعرف على اهم أعمال ومحطات الفنان الراحل محمود ياسين
المستقلة …. استقبل العالم العربي اليوم الاربعاء 14/10/2020 خبر وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أبعده المرض لسنوات عن الفن والحياة العامة.
محمود ياسين الذي طل على الجمهور العربي بالعديد من الاعمال الفنية التي كانت على شكل افلام سينمائية ام مسلسلات او حتى البرامج الاذاعية ترك بصمة كبيرة في عالم الفن العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص.
حيث شارك الفنان محمود ياسين الفنان الكبير في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية والإذاعية على مدار تاريخه، ويعد الفنان الراحل قد شارك في مايقرب من 160 فيلما وشارك في 68 مسلسلا، بجانب أعماله المسرحية والإذاعية.
أشهر أعمال محمد ياسين هي:
- جدو حبيبي وهي أخر أعماله 2012
- الجزيرة 2007
- الحرافيش 1986
- مع سبق الإصرار 1979
- الباطنية 1980
- وكالة البلح 1982
- الصعود إلى الهاوية 1978
- الرصاصة لاتزال في جيبي 1974.
ومن أبرز المسلسلات للفنان محمود ياسين هي:
ماما في القسم عام 2010
العصيان عام 2002-2003
أبو حنيفة النعمان 1997
بنات زينب 1989
محمد رسول الله في عام 1984.
يذكر ان الفنان الراحل محمود ياسين ولد في الثاني من يونيو عام 1941 بمدينة بورسعيد الساحلية، وله اثنين من الأبناء هم عمرو ورانيا، وحمل الفنان الراحل محمود ياسين لقب الإمبراطور بعد تقديمه العديد من الأفلام والمسلسلات الكبيرة للغاية.
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