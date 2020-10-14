تعرف على اهم أعمال ومحطات الفنان الراحل محمود ياسين

المستقلة …. استقبل العالم العربي اليوم الاربعاء 14/10/2020 خبر وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أبعده المرض لسنوات عن الفن والحياة العامة.

محمود ياسين الذي طل على الجمهور العربي بالعديد من الاعمال الفنية التي كانت على شكل افلام سينمائية ام مسلسلات او حتى البرامج الاذاعية ترك بصمة كبيرة في عالم الفن العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص.

حيث شارك الفنان محمود ياسين الفنان الكبير في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية والإذاعية على مدار تاريخه، ويعد الفنان الراحل قد شارك في مايقرب من 160 فيلما وشارك في 68 مسلسلا، بجانب أعماله المسرحية والإذاعية.

أشهر أعمال محمد ياسين هي:

جدو حبيبي وهي أخر أعماله 2012

الجزيرة 2007

الحرافيش 1986

مع سبق الإصرار 1979

الباطنية 1980

وكالة البلح 1982

الصعود إلى الهاوية 1978

الرصاصة لاتزال في جيبي 1974.



ومن أبرز المسلسلات للفنان محمود ياسين هي:

ماما في القسم عام 2010

العصيان عام 2002-2003

أبو حنيفة النعمان 1997

بنات زينب 1989

محمد رسول الله في عام 1984.

يذكر ان الفنان الراحل محمود ياسين ولد في الثاني من يونيو عام 1941 بمدينة بورسعيد الساحلية، وله اثنين من الأبناء هم عمرو ورانيا، وحمل الفنان الراحل محمود ياسين لقب الإمبراطور بعد تقديمه العديد من الأفلام والمسلسلات الكبيرة للغاية.