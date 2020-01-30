تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

المستقلة / حسام الدين جمال / اختتمت مساء الخميس مباريات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، ليكتمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي.

وفجًر ميرانديس، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مفاجأة بإقصاء إشبيلية في ختام الدور ثمن النهائي، بتغلبه عليه 3-1.

وجاء المتأهلين للدور ربع النهائي كالتالي:

ريال مدريد

برشلونة

فالنسيا

أتلتيك بلباو

فياريال

ريال سوسييداد

غرناطة

ميرانديس

وتقام القرعة يوم الجمعة بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فيما تقام المباريات يوم 5 فبراير/شباط المقبل.