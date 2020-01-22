تعرف على العلاقة بين فترة النوم وزيادة الوزن

المستقلة / أفادت دراسات جديدة بأنّه من الممكن أن يكون هناك علاقة بين فترة النوم واكتساب الوزن، حيث ظهر أنّ النوم لمدّة أقل من 5 ساعات أو أكثر من 9 ساعات قد يزيد احتمالية زيادة الوزن.

وقد أُجريت دراسة على ذكور يعانون من قلّة النوم وقد ظهر ارتفاع شهيّة هؤلاء الأفراد للطعام مرتفع السعرات الحرارية، بالإضافة لارتفاع المعدّل الكلّي للسعرات الحراريّة المستهلكة.

وفي دراسةٍ أخرى، أُجريت على نساء حصلن على فترة نوم أقل من 6 ساعات أو أكثر من 9 ساعات في اليوم الواحد؛ كانت النتيجة احتمالية زيادة وزنهن خمسة كيلوجرامات مقارنةً مع النساء اللواتي حصلن على 7 ساعات نوم في اليوم الواحد.

قلة النوم وتحفيز الجسم:

كما أن قلة النوم تحفز في جسمك قلة الحركة مما يقلل من قدرتك على أداء التمارين الرياضية مما يزيد من تراكم الدهون في الجسم ويجعل جسدك في وضع غير مريح، لذلك من المفيد أن تحصل دائمًا على كمية كافية من النوم،

وأحد التفسيرات أن مدة النوم تؤثر على الهرمونات التي تنظم الجوع- الجريلين والليبتين- وتنبه الشهية، وهناك عامل آخر مساعد على ذلك، وهو احتمالية أن قلة النوم تؤدي إلى التعب وينتج عنها نشاط بدني أقل، لذلك، فهناك الآن العديد من الأسباب للحصول على قسط جيد من النوم.

ويقول الأطباء إنه من الثابت أن من يعانون من نقص واضح في ساعات نومهم لا يفقدون الوزن بسهولة، بل إن بعضهم قد يكون يمارس الرياضة بانتظام، ويلتزم بنظام غذائي قليل السعرات، إلا أنه لا يفقد وزنه؛ مما يشعره بعدم جدوى ما يفعله فيدخل في دوامة اليأس والإحباط، ويزهد في الرياضة، ويتوقف عن الالتزام بنظام غذائي فيزيد وزنه ثم يزيد أكثر وأكثر، ويفقد الأمل في الوصول إلى وزن مناسب، ويصل إلى نقطة اللا عودة فقط بسبب قلة النوم.

أسباب زيادة الوزن:

1- أهم سبب اكتشفه الطب أخيرًا هو نقص فيتامين د عند المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وطبعًا علاج ذلك هو تناول فيتامين د بشكل منتظم، وتكون جرعته من 1000 إلى 3000 وحدة يومية حسب الحالة، وطبعًا الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل البيض والأسماك، وكل المأكولات البحرية ومن أهمها زيت الحوت، ولا ننسى التعرض لأشعة الشمس بشكل صحي، وفي الأوقات المناسبة «أول النهار وآخره».

2- تناول المنبهات كالشاي والقهوة بكثرة، وحتى ساعات متأخرة يعتبر سببًا مهمًا ورئيسًا أيضًا في الأرق وصعوبة النوم.

3- المكوث لفترة طويلة وحتى وقت متأخر من الليل أمام الأجهزة الإلكترونية والتليفزيون، وهو السبب الذي يتحدث عنه العلم باعتباره من الأسباب التي تبعث على اليقظة لوقت متأخر من الليل.

4- عدم الانتظام في مواعيد التوجه للفراش ليلاً، وكذلك الإكثار من النوم نهارًا يعتبر أيضًا سببًا مهمًا جدًا في صعوبة النوم ليلاً.

العلاقة بين الجوع والنوم:

يعتبر النوم من المواد الغذائية التي يحتاج إليها المخ؛ فمعظم الناس ينامون ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا في الليل وأقل من هذه الكمية يجعل جسمك يتفاعل بشكل غير مستقر وغير متوقع، لأن قلة النوم تحفز الجسم على الشعور بالجوع أو الامتلاء بالنسبة للهرمونات خاصة الجريلين واللبتين،

فالجريلين هو إشارة المخ لطلب الطعام والإحساس بالجوع وعندما تقل عدد ساعات النوم قد يزداد إفراز الجريلين في الجسم مما يعطيك إحساسًا بالجوع ويؤدي بك إلى تناول الكثير من الطعام مما يزداد الوزن.

أما بالنسبة للبتين فهو على العكس تمامًا؛ فهو إشارة المخ للإحساس بالامتلاء وعند عدم اكتفائك من النوم يقل معدل إفراز اللبتين مما يزيد إحساسك بالحاجة إلى المزيد والمزيد من الطعام.

كما أن قلة النوم تؤدي إلى اضطراب إفراز الأنسولين في الجسم مما يؤدي إلى اضطراب طريقة الجسم في التعامل مع السكر أو حرقه ليعطيك الطاقة وبالتالي يتم تخزينه في الجسم على شكل دهون.

نقص النوم والسمنة:

يقول أ.د. أحمد سالم باهمام أستاذ واستشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم ومدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بكلية الطب، جامعة الملك سعود: «أظهرت العديد من الدراسات وجود ارتباط وعلاقة بين السمنة وقلة عدد ساعات النوم، ونقص النوم يؤدي إلى نقص هرمون الليبتين الذي يسبب الشبع وزيادة هرمون القريلين الذي يسبب الجوع، أي أن نقص النوم قد يؤدي فسيولوجيًّا إلى زيادة الوزن بسبب زيادة الشهية».

ويضيف الدكتور باهمام: «يوجد العديد من الآثار السلبية الناتجة عن قلة النوم، وأهم هذه الآثار زيادة وزن الجسم وتخزين الدهون فيه، ويعود سبب العلاقة ما بين زيادة الوزن وقلة النوم إلى الأسباب الآتية التي توضح هل النوم يزيد الوزن أم لا:

– تسبب قلة النوم تحفيز العقل على اتخاذ العديد من القرارات الخاطئة، إذ يحدث خمول في الفص الجبهي المسؤول عن اتخاذ القرارات، مما يُفقد الجسم السيطرة على انفعالاته، وهذا يزيد من إقبال الشخص على تناول الطعام.

– تسبب خللًا في هرمونات الجسم، حيث تحفز إنتاج هرمون الجريلين (هرمون الجوع)، بالإضافة إلى هرمون اللبتين، وهذا يزيد من إحساس الجوع، مما يسبب تناول كميات كبيرة من الطعام.

– تسبب حدوث اضطرابات في إفراز الأنسولين مما يسبب خللًا في تعامل الجسم مع السكر وكيفية حرقه، وهذا يدعو الجسم إلى تخزينه على شكل مواد دهنية، مما يسبب زيادة وزن الجسم بشكل كبير.