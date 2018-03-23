(أم قصي) ..عراقية ضمن أشجع 10 نساء في العالم

(المستقلة)… صنفت وزارة الخارجية الأميركية العراقية عليا خلف صالح المعروفة بـ(أم قصي) من محافظة صلاح الدين ضمن أشجع عشر نساء في العالم.

وبحسب الخارجية الأمريكية فإن جائزة IWOC تمنحها الوزارة للنساء اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائية وأسهمن في تحقيق السلام والعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

وتضمنت القائمة الدولية لهذا العام كلا من : رويا السادات من أفغانستان، وأورا إيلينا فارفان من غواتيمالا، وجوليسا فيلانويفا من هندوراس، وعليا خلف صالح من العراق، وماريا إيلينا بيريني من إيطاليا، وإيمان عمروفا من كازاخستان، وفريدي روشيتي من كوسوفو، ومعلومة سعيد من موريتانيا، وكودلف موكاساراسي من رواندا، وسيريكان كارونسيري من تايلاند.

وكرمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب “أم قصي”.

يذكر ان أم قصي هي المرأة التي آوت في منزلها بناحية العلم شرق تكريت 25 جندياً من الناجين من مجزرة سبايكر، ورتبت لهم طريقة خروج آمن من المنطقة التي كانت تحت سيطرة “داعش” ليصلوا إلى أهلهم سالمين.(النهاية)