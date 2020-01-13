تعرف على السبب الحقيقى وراء تخلي الأمير “هاري وميجان” عن مهامهما الملكية

المستقلة / على مدار الأيام الماضية أثار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل ، الجدل ، داخل العائلة الملكية البريطانية ، وخاصا الملكة إليزابيث والأمير وليام بعد إعلانهما قرار التخلي عن مهامهما الملكية دون استشارة أحد.

وكشف موقع Pop Culture عن السبب الحقيقى وراء هذا القرار ألا وهو عودة ميجان ماركل للتمثيل مرة أخرى ، كما أنها تستعد للمشاركة في عمل سينمائي لشركة ديزني بالأداء الصوتي .

وحتى تعود ماركل ، للتمثيل مرة أخرى ، كان لابد تخليها عن منصبها الملكى داخل العائلة البريطانية هي وزوجها الأمير هاري ، لأنها لم تتمكن من ممارسة المهنة لطالما تحمل لقب دوقة ساكسيس.

كما صرحت ميجان ماركل ، أن قرارها بالتخلي عن المسئولية الملكية جاء لأنها لم تعجبها حياة الملوك، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

كما أكدت تقارير أجنبية أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، يخططان للعيش في كندا حاليا، ويبحثان عن إيجاد منزل خاص وأعمال لهما في لوس أنجلوس، وقالت ميجان إنها لن تعود إلى الولايات المتحدة بينما ترامب يشغل منصب الرئيس، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

كما ستجتمع ملكة بريطانيا مع حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ، اليوم ، لمناقشة الأمر ، وسيحضر المحادثات الأمير تشارلز ولي العهد وولد هاري والأمير وليام شقيق هاري الأكبر في مزرعة ساندرينجهام في نورفولك بشرق إنجلترا حسبما أفادت وكالة رويترز.