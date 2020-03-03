تعرف على الدول العربية التي لم تصلها عدوى كورونا

المستقلة / يواصل فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” اجتياح العالم، ولا سيما الشرق الأوسط، حيث وصل إلى معظم الدول العربية ولم يتبق سوى عدد قليل منها – ومن دول العالم ككل- لم يعلن عن تسجيل إصابات.

والدول العربية التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا الجديد حتى الآن هي :

اليمن

أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل اليمن أي إصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى انخفاض خطر انتشار الفيروس في اليمن، وذلك بعد انتشار أنباء في عدد من المواقع الإلكترونية المحلية تشير إلى تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا بالعاصمة صنعاء.

سوريا

لم تعلن سوريا عن تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، لكن تجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية أعادت من معبر القاع الحدودى مع سوريا حافلة تقل 30 راكبا إلى الداخل السورى للاشتباه بإصابة فتاة بأعراض فيروس كورونا.

ويشار إلى أن اليمن وسوريا هما الدولتان العربيتان الوحيدتان في آسيا اللتان لم تسجلا أي حالة كورونا، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية يوم الإثنين أولى الحالات.

وأعلنت تونس والمغرب كذلك اليوم تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

ليبيا

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، ما يتداول بصفحات التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف حالة مرضية لفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي

وقال مدير مستشفى مصراتة الطبي الدكتور خالد بعيو، إن خبر اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد «عارِ عن الصحة».

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن وضع “خطة استعجالية احترازية” للتصدي لفيروس كورونا، الذي انتشر في عبر العالم وفي القارة الإفريقية.

جيبوتي

لم تسجل جيبوتي حتى اللحظة أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بجيبوتي عن وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها لما اتخذته من تدابير وقائية وإجراءات احترازية من خلال التعليق المؤقت لزيارة المعتمرين والزوار؛ وذلك لمنع انتشار فيروس “كورونا” والحد من آثاره الصحية.

الصومال

لم تواجه الصومال بعد أزمة فيروس كورونا الجديد، لكنها تكافح أزمة أخرى، وهي تفشي الجراد الصحراوي الذي يضرب منطقة القرن الأفريقي.

وقالت يورونيوز إن الصومال تواجه هجمة جديدة وشديدة من الطبيعة حيث يغزو الجراد الصحراوي سماء وأرض البلاد البلاد ما ينذر بمجاعة قريبا بالبلدة.

جزر القمر

أجرت جزر القمر إجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا، مثل خظر دخول الوافدين من كوريا الجنوبية التي يتشفى بها الفيروس بقوة.

لكن حتى اللحظة، لم تعلن جيوتي إصابة أي من مواطنيها. لكن الخطر يقترب من دول الجنوب الإفريقي بعد الإعلان عن إصابات في السنغال ونيجيريا.