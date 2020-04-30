تعرف على الاعمار ابحقيقية لنجوم رمضان.. صور !

(المستقلة).. رغم الحظر الصحي الذي فرض في العديد من الدول العربية ما أدى الى عرقلة انجاز الاعمال الرمضانية، الا أن رمضان هذا العام شهد عرض العديد من المسلسلات والأعمال المتنوعة.

ومما لفت النظر في هذه المسلسلات الهيمنة النسائية على أدوار البطولة ، واشتراك العديد من النجمات في مظهر مختلف، رغم أعمارهن.

البداية مع النجمة يسرا التي تبلغ من العمر 69 عاماً وتشارك في بطولة مسلسل خيانة عهد الذي يتناول قصة أم تتعرض للخيانة على يد المقربين منها.

في نفس العمل تشارك الفنانة السورية جومانا مراد والتي تبلغ من العمر 47 عاماً والممثلة المصرية حلا شيحا التي تبدأ عامها الـ41 تقريباً.

كما نجد أن مسلسل سكر زيادة تتصدره نجمات أكبر سناً مثل نادية الجندى 74 عاماً وتشاركها البطولة الفنانة نبيلة عبيد التي تكبرها بعام واحد فقط 75 عاماً أما هالة فاخر فهى في الـ71 من العمر.

بالانتقال إلى المسلسلات الخليجية، الفنانة هدى حسين تشارك هذا العام من خلال مسلسل شغف وهي في الـ54 من عمرها لكنها تقع في غرام فيصل الذي يقوم بدوره عبدالله بوشهري وتشاركها البطولة النجمة زهرة عرفات 50 عاماً.

أما مسلسل الكون في كفة من بطولة النجمة إلهام الفضالة وهي في الـ45 من عمرها.

كما نجد ياسمين عبد العزيز في مسلسل ونحب تاني ليه؟ في الـ40 من عمرها.

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