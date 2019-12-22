تعرف على افضل بدائل لتطبيق Google Play

(المستقلة).. شهد العام 2019 العديد من الأخبار بشأن وجود برامج خبيثة داخل تطبيقات أندرويد على متجر جوجل بلاي “Google Play”، ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى التي قد تدفعك لتحميل متجر تنزيل تطبيقات بدلًا من متجر جوجل.

وذكر موقع “androidpit” التقني، أن من أهم هذه الأسباب هو حظر وجود بعض التطبيقات في بلدك ولكنها متاحة في دول أخرى، وهي مشكلة تظهر عادة على متجر جوجل بحيث تظهر لك رسالة تقول “هذا العنصر غير متاح في بلدك”، كلما أردت تحميل أي لعبة أو تطبيق غير متوفر.

وأضاف أن الأجهزة قليلة المواصفات يحتاج فيها متجر بلاي لمساحة كبيرة، لأنه يقوم بالعديد من الوظائف في الخلفية وهذا ما يجعله يضيف حملا لا فائدة منه على الهاتف، كما أن هناك سبب أخر وهو عدم توافر أنواع مختلفة من التطبيقات على متجر جوجل، مثل تطبيقات البلس كـ (واتساب بلس، وإنستجرام بلس، و سناب شات بلس)، وهذا يدفع مستخدميها لتحميل هذه التطبيقات من مصادر خارجية وتحديثها بشكل يدوي.

وبحسب ما ذكره موقع “androidpit” التقني، فإنه على الرغم من عدم سماح جوجل بلاي بتثبيت التطبيقات ألا من متجر التطبيقات التابع له، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على تطبيقات أندرويد من مصدر خارجي، ولحسن الحظ يمكنك الحصول على العديد من المميزات من بين متاجر التطبيقات الأخرى المخصصة لهواتف أندرويد ويمكنك اختيار البديل الذي يلبي كل احتياجاتك، وإليك أفضل 6 بدائل لمتجر جوجل بلاي:

متجر Amazon:

متجر تطبيقات Amazon Appstore هو التطبيق البديل لخدمة أمازون المسماة “Amazon Underground”، والتي كانت توفر تطبيقات لهواتف أندرويد وأجهزة Kindle، ويحتوي متجر “أمازون آب ستور” على تطبيقات مخصصة لنظام التشغيل أندرويد، حيث يمكنك الحصول على الآلاف من التطبيقات المجانية والمدفوعة، ولكن بتصميم وشكل آخر على عكس جوجل بلاي.

ويتيح المتجر التطبيقات المجانية والألعاب والكتب، وأمازون كوين Amazon Coin والتي تشبه هدايا جوجل Google Gift، والتي يتم استخدامها في شراء أدوات ومهارات، ويعتبر التطبيق بديلًا قويًا لجوجل بلاي، بل وأكثر من ذلك نظرا للمميزات الرائعة فيه بأنه لا يحتوي على رسائل الخطأ مثل هذا العنصر غير متاح في بلدك، كما تقدم أمازون حزمًا مجانية من التطبيقات المدفوعة.

متجر GetJar:

هو موقع شهير ومتخصص بتطبيقات الهواتف المحمولة، يوفر هذا المتجر لمستخدمي أندرويد مجموعة مختارة بعناية من أفضل التطبيقات المدفوعة، والخالية من الإعلانات لكنك تستطيع الحصول عليها مجانًا دون أن تدفع مقابلا ماديا.

ويحتوي GetJar على مجموعة كبيرة من التطبيقات والألعاب والتي يستطيع المستخدم تحميلها مجانًا وبدون إعلانات، ولكن ليس فقط لهواتف أندرويد فهو يتمتع أيضًا بدعم أنظمة التشغيل الأخرى مثل (iOS و BlackBerry و Windows Mobile).

متجر F-Droid:

إنه متجر تطبيقات ممتاز للمطورين لأنه يمكن لأي شخص الوصول إلى رموز هذه التطبيقات مجانًا، فمن خلال تطبيق F-Droid يمكنك الحصول على جميع التطبيقات المتوفرة كمصدر مفتوح، وأيضًا من خلاله تنزيل التطبيقات غير المتاحة على متجر Google Play، لا يحتوي هذا التطبيق على أي برامج مقرصنة أو خبيثة، يتيح لك F-Droid تحميل التطبيق بالإضافة إلى الكود المصدري (والذي يتم مراجعته من قبل القائمين على المتجر للتحقق من معايير الأمان المطلوبة)، يمكنك تحميل العديد الإصدارات من نفس التطبيق، أذ يحتوي على واجهة سهلة وبسيطة.

متجر Aptoide:

يعتبر متجر أبتويد ستور هو أحد البدائل القوية لمتجر بلاي ستور بشكل كبير، حيث يوفر لك كل ما تحتاج إليه وأكثر، ويتميز المتجر بتصميم عصري وجذاب وأيضًا بسهولة البحث أو عند تحميل التطبيقات، حيث تظهر لك إقتراحات بأكثر عمليات البحث الشائعة.

ويوفر متجر أبتويد ميزة متابعة المطورين ومن ناحية الأداء يعطي المتجر للمستخدم كل ما يحتاج، حيث يعتبر من التطبيقات السريعة التي يسهل التعامل معها، وبمجرد إصدار تحديث جديد له سوف تجده متاحًا أيضًا، ويتوفر من المتجر نسختين، النسخة الأولى وهي الكاملة والتي تعمل مع الأجهزة الحديثة، أما الثانية وهي أبتويد لايت أو متجر أبتويد الأزرق فهي نسخة خفيفة مخصصة للهواتف ذات المواصفات القليلة.

متجر Uptodown:

هو متجر الإلكتروني للتطبيقات والبرامج المخصصة لهواتف أندرويد، ويعد أحد أفضل البدائل لبلاي ستور لتحميل وتثبيت التطبيقات و البرامج والألعاب مجانا دون أي رسوم، مع توفر 2.5 مليون تطبيق تم اختباره من البرامج الضارة، يمتاز المتجر بواجهة مستخدم بسيطة بألوان متناسقة، ومعلومات تعريفية عن التطبيق قبل تحميله، إلى جانب التحديثات المستمرة للتطبيقات وتوفر الإصدارات المختلفة منها.

متجر APKUpdater:

تستطيع تحديث تطبيقات أندرويد الخاصة بجهازك قبل وصولها الى متجر جوجل بلاي من خلال متجر APKUpdater، فهو يوفر تلك التحديثات في وقت سابق عن غيره من المتاجر الإلكترونية الأخرى، حيث يعد APKUpdater منافسًا قويًا لمتجر جوجل بلاي.

وتعد الإصدارات المحدثة التى يتم نشرها فى هذه المواقع المتخصصة إصدارات رسمية و نهائية فى نفس الوقت ولكن بالنسبة لمتجر جوجل بلاى فيكون آخر منصة للمطورين فى إصدار تطبيقاتهم والتحديثات الخاصة بها.