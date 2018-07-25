تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والنفط والذهب عالميأ

(المستقلة) … سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ وبحسب المركز العراقي الاقتصادي والسياسي، اليوم الأربعاء، الترتيب الاتي:

اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة القطاع الخاص العراقية

سعر بيع للدولار = 120.500 دينار عراقي

سعر شراء للـدولار = 119.500 دينار عراقي

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 116.90 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 131.70 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 485.90 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً = 1227.96 $

سعر برميل نفط خـام برنــت = 74.15 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 68.86 دولار