تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والنفط والذهب عالميأ

(المستقلة) … سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ وبحسب المركز العراقي الاقتصادي والسياسي، اليوم الأربعاء، الترتيب الاتي:
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة القطاع الخاص العراقية
سعر بيع للدولار = 120.500 دينار عراقي
سعر شراء للـدولار = 119.500 دينار عراقي
اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 116.90 دولار
الباوند السعر العالمي: 100 باون = 131.70 دولار
الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 485.90 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالمياً = 1227.96 $
سعر برميل نفط خـام برنــت = 74.15 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 68.86 دولار