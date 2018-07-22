تعرف على اسعار صرف الدولار اليوم في التداولات المحلية

(المستقلة) … سجلت اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، في التداولات المحلية، اليوم الأحد، انخفاضا بسيطا، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في اسعار التومان الايراني والعزوف عن شراؤه.

السعر بالدينار العراقي لكل 100 دولار امريكي

بغداد – بورصة الكفاح

سعر البيع= 120.000دينار عراقي

السعر في الصيرفات

سعر البيع= 119.500دينار عراقي

سعر الشراء=120.500دينار عراقي

كردستان العراق .. الموصل بورصة

120.300 دينار عراقي

محافظات جنوب العراق بورصة

120.250 دينار عراقي

الانبار بورصة

120.150 دينار عراقي

كربلاء المقدسة بورصة

120.100 دينار عراقي

اليورو

1.16$

الليرة التركية

4.79/100$

التومان الايراني

860 — 790