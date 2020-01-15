تعرف على اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً
(المستقلة)… نشر المركز العراقي الاقتصادي ،اليوم الاربعاء، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً.
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار = 122.000
سعر شراء للدولار = 121.000
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 111.35دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 129.30 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 588.17 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالمياً 1551.35 $
سعر برميل نفط خام برنت = 64.36 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي = 58.11 دولار
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