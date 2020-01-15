تعرف على اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً

تعرف على اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً

(المستقلة)… نشر المركز العراقي الاقتصادي ،اليوم الاربعاء، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً.

اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة

سعر بيع للدولار = 122.000

سعر شراء للدولار = 121.000

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 111.35دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 129.30 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 588.17 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً 1551.35 $

سعر برميل نفط خام برنت = 64.36 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي = 58.11 دولار