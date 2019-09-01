تعرف على اسباب ألم كعب القدم!

(المستقلة)..هل تعرفون ما هي الاسباب التي يمكن أن تسبب لكم آلاماً قوية في القدمين؟ وخصوصاً في كعب القدم؟ لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا الأمر، موقع صحتي خصص لكم هذا الموضوع الذي يلقي الضوء على ابرز اسباب آلام كعب القدم.

– هناك أسباب بسيطة يمكن أن تسبب الآلام في كعب القدم، ومنها ارتداء الأحذية غير المريحة أو الرقيقة جداً، ما يسبب الضغط الشديد على كعب القدم وبالتالي على المدى البعيد، يمكن أن تنتج عنه آلاماً حادة وقد تكون أحياناً مزمنة. لذا يجب اختيار الاحذية الملائمة والمناسبة والتي تساعد على حماية القدم من الأضرار.

– كما أن بعض الاحذية ذات الكعب العالي يمكن أن تسبب الآلام الحادة على صعيد كعب القدم، وبالتالي فإن هذه الآلام قد تزول بمجرد أن ترتاح القدم من هذه الاحذية، وللتخلص منها نهائياً، يكفي نقع القدمين بالماء الساخن او الفاتر لمدة نصف ساعة.

– إلا أن بعض الآلام في كعب القدم يمكن أن تنتج عن نوع من الالتهاب الذي يصيب الانسجة في القدم، وخصوصاً لدى الرياضيين أو من يمارسون بعض الرياضات المتعبة والمجهدة، وحتى من يقومون ببعض الاعمال الشاقة التي تتطلب الحركة المستمرة. وبالتالي يجب منح القدمين الراحة الضرورية للحفاظ على سلامتها.

– بالاضافة الى ان التهاب اللفافة الأخمصيّة هو من بين الاسباب المؤدية الى الآلام في كعب القدم، وهذا غالباً ما يصيب الاشخاص الذين يمضون معظم وقتهم بالوقوف، حيث يظهر هذا الالتهاب بين اصابع القدم والكعب، وبالتالي يسبب آلاماً حادة في اسفل القدم.

– الوزن الزائد أيضاً يمكن ان يسبب آلاماً في كعب القدم، حيث إن هذا الألم ينتج عن الضغط الكبير الذي يمارس على القدمين جراء الوزن الثقيل، وقد تعاني بعض النساء الحوامل من هذه الآلام مع تقدمهن في مراحل الحمل.

المصدر: صحتي