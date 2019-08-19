تعرف على أقوى جوازات السفر في العالم

(المستقلة)..كشف تقرير جديد لعام 2019، عن أقوى جوازات السفر في العالم، والتي يتمكن أصحابها من زيارة البلدان بلا تأشيرة سفر أو مع تأشيرة سفر لدى الوصول إلى المطار.

ووفقا لمؤشر قيود التأشيرات، الذي جمعته شركة “هينلي وشركاؤه”، تصدرت قارة آسيا سباق هذا العام، وتمكنت من انتزاع أول ثلاثة مراكز.

حيث تصدرت جوازات سفر كل من سنغافورة واليابان المركز الأول في التصنيف، إذ تتيح تلك الدولتان لمواطنيها، دخول 189 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقا، بينما تراجعت كوريا الجنوبية، من المركز الأول إلى الثاني.

وتتشارك كوريا الجنوبية المركز الثاني مع فنلندا وألمانيا، حيث يمكن لحاملي جوازات سفر تلك البلدان دخول 187 بلدا حول العالم، دون الحصول على تأشيرة مسبقا.

واحتلت دول الدنمارك، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، المركز الثالث، حيث تتيح جوازات سفر هذه البلدان لحامليها دخول 186 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، بينما احتلت فرنسا، وإسبانيا، والسويد المرتبة الرابعة بإمكانية دخول 185 دولة بلا تأشيرة سفر.

وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة صعودها في التصنيف العالمي، حيث دخلت قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة في تاريخ المؤشر منذ 14عاما على إطلاقه. وفي غضون خمس سنوات، استطاعت الإمارات أن تضاعف عدد البلدان التي يسمح لمواطنيها الدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

المصدر: سبوتينك