تعرف على أصغر المشاهير المصابين بالكورونا

المستقلة /المغنية وكاتبة الاغاني الأميركية ​شارلوت لورانس​ البالغة من العمر 19 عاماً، هي أصغر المشاهير حتى الآن ، الذين جاءت نتائج فحوصات الكورونا التي أجروها ايجابية .

وكتبت شارلوت على صفحتها مناشدة الناس أن تبقى في منازلها: “ابقى في الداخل، رجاءً، سواء كنت تشعر بالمرض أم لا، ابق في الداخل. فكر في والديك، فكر في أجدادك. أنا أحب الكثير من الناس الذين قد يواجهون صعوبة في المرور بهذا.”.

ودعت الجميع أن لا يفكروا بأنانية وأن لا يعتبروا أنهم يعرفون أكثر من غيرهم ثم يمرضون من حولهم.