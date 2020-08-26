تعرف على أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية بالبورصة العراقية
(المستقلة) … أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى في البورصة العراقية.
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 123,250
سعر شراء الدولار : 122,250
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,18 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,30 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 740,14 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1917,80$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 46,00 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,33 دولار
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