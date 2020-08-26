تعرف على أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية بالبورصة العراقية

(المستقلة) … أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى في البورصة العراقية.

————————————————————

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,250

سعر شراء الدولار : 122,250

————————————————————

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,18 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,30 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 740,14 ليرة تركية

————————————————————

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1917,80$

————————————————————

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 46,00 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,33 دولار

 

التعليقات مغلقة.