تعرف على أجور ضيوف رامز مجنون رسمي

(المستقلة)..في كل عام من شهر رمضان المبارك، يثير الفنان رامز جلال أزمات بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه، كما يثير فضول البعض بمعرفة الأجور التي حصل عليها ضحاياه وضيوف البرنامج، وقد نشر موقع الإمارات اليوم صورة كشفت عن أجور النجوم والنجمات، ببرنامج رامز مجنون رسمي، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر.

وكشفت الصورة المرفق بها أجر النجوم تبدأ من 50 ألف جنيه مصري، وكانت من نصيب عادل شكل وتصل إلى مليون دولار، وهو الأجر الذي حصل عليه نجم النادي الأهلي علي معلول.

وذكر البعض أن الأرقام التي تضمنتها القائمة غير دقيقة، فقد كشف موقع سيدتي نت أن كل ما تردد عن حصول الفنانة ياسمين صبري على مبلغ مليوني دولار كأجر لها، نظير موافقتها على عرض حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي غير صحيح، وأكد مصدر مقرب من فريق الإعداد أن ما ذكرته الإعلامية الكويتية مي العيدان غير دقيق.

وأشار إلى أن أرقام المكافآت المالية لأغلب نجوم البرنامج ومن بينهم باسمين صبري متساوية ولا تتجاوز 30 ألف دولار مع تحمل الشركة المنتجة لنفقات السفر والإقامة في دبي، لافتا إلى أن ما رددته الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تقاضي الفنانة ياسمين صبري مليوني دولار كأجر لها، نظير موافقتها على عرض المقلب غير صحيح.

قائمة الأجور:

وبالرجوع إلى قائمة الفنانينن فقد حصلت أنغام بحسب القائمة على مبلغ 240 ألف جنيهاً مصرياً، فيما حصلت غادة عادل على 500 ألف جنيهاً مصرياً، وحصل أحمد العوضي على 300 ألف جنيه، وحصلت الراقصة جوهرة على نصف مليون دولار، محمد هنيدي 400 ألف جنيهاً مصرياً، عادل شكل وهو الأقل أجراً 50 ألف جنيهاً مصرياً، هبة مجدي 250 ألف جنيه، الشناوي 700 ألف جنيه.

وأيضاً هنادي مهنى 120 ألف جنيه مصري، نيللي كريم 400 ألف جنيه، أحمد السقا مليون جنيه، ياسمين صبري مليون ونصف المليون، حسن شاكوش 300 ألف جنيه، أمير كرارة مليون جنيها، حمو بيكا 100 ألف جنيه، علي معلول مليون دولار، أشرف بن شرقي 700 ألف دولار.

كما حصل طارق حامد على نصف مليون جنيهاً، فيما حصلت درة على نصف مليون دولار، فيما حصل سيد عبد الحافظ على 250 ألف جنيهاً، وحصل أشرف عبد الباقي على 120 ألف جنيهاً، ياسمين رئيس 240 ألف جنيهاً.