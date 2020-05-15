تعرض ولاية نيفادا الامريكية لزلزال بقوة 6.4 درجة

(المستقلة)..أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أن زلزالا قويا ضرب غرب ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه “تم تسجيل الزلزال في الساعة 11.03 بالتوقيت المحلي للولاية.

وأشارت إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 57 كيلومترا شمال غرب مدينة تونوب في ولاية نيفادا الأمريكية، ويوجد على عمق 7.6 كيلومتر.

وأكدت للهيئة أنها لم تتلق تقارير عن وقوع أضرار، كما استبعدت خطر التعرض لموجات مد عاتية ( تسونامي ).

المصدر: سبوتنيك