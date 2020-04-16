تعرض ممثل لبناني لحادث سير بعد خروجه من الحجر

(المستقلة)..نشر الممثل جو صادر مجموعة صورٍ لسيارته بعد تعرّضه لحادث سير مروّع عندما قرّر كسر الحجر المنزلي والخروج لشراء حاجيّاته للمرة الأولى منذ شهر.

وفي التفاصيل، أظهرت الصور المنشورة خروج الوسادة الهوائية من مقود السيارة بالإضافة إلى كسر في واجهة الزجاج الأمامية، والملفت أن السيارة الّتي ارتطمت بجو صادر لم تلتزم بقانون “المفرد والجوز” للسيارات.

واوضح جو صادر ما حصل معه بالقول “كان صرلي شهر مش مدوّرا لسيارتي بس حبيت روح انا جيب الاغراض وهيدي كانت النتيجة. يا خيي هيدا النهار للمفرد، شو مطلعك بوجّي عكس السير وبوز بوز؟”.

وطمأن جو صادر متابعيه بالقول “الحمدلله عالسلامة المهم ما حدا صرلو شي. بالحديد، وكلو بيتعوّض”.

المصدر: IMLebanon