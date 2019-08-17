تعرض محطة كهرباء علي الغربي إلى “اعتداء عابث”

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، امس الجمعة، عن تعرض محطة علي الغربي الثانوية( ٣٣ / ١١ ك.ف ) بقضاء علي الغربي( ١١٠ كم ) شمال مدينة العمارة ، الى “اعتداء وارهاب من قبل نفر ضال في محاولة بائسة منه للتخريب وتعطيل تقديم الخدمات للمواطنين في القضاء”.

وقال الفرع ” ان هذا النفر الذي لم تعرف هويته ، في تمام الساعة الواحدة فجرا ،الجمعة ١٦ اب ٢٠١٩ ،قام بإطلاق العيارات النارية صوب المحطة التي تغذي القضاء بالكهرباء” ، مبينا ، بان المحولتين التحويليتين الرئيسيتين فيها لم تتضرر من تلك الاطلاقات التي عبرتهما متجهه نحو قاعة إلادارة الكبيرة .

واشار الفرع الى انه ” بأنه بعد تلك الحادثة التي تحاول النيل من أهالي القضاء باعتبارها عملاً تخريباً يضر المواطن قبل المحطة، أقام دعوى قضائية ضد هذا النفر الارهابي العابث” ، موضحا، بانه استغل احداث يوم الخميس بعد أعمال الصيانة الاضطرارية من قبل دائرة الشبكات ” نقل الطاقة الكهربائية ” في ميسان ، على الخط ( ١٣٢ ك.ف ) المغذي لقضائي علي الغربي و كميت وناحية علي الشرقي التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة لتاجيج الوضع .

واكد الفرع دعوته ، إلى جميع المواطنين في المحافظة عموما والقضاء خصوصا فضلا عن الجهات الأمنية بضرورة الحماية و الحافظ على مفاصل الشبكة الكهربائية التي وجدت من أجلهم والتي كلفت الدولة مبالغ كبيرة ، لافتا ، الى ان اي تضرر يصبها سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر ، مطالبا ، بالتعاون و عدم السماح للمخربين بتخريب الممتلكات العامة التي هي ملك العراقيين ، و التبليغ عنهم في حال وجود أي معلومات .

وشدد الفرع بان تلك الأعمال التي وصفها بـ”المخزية” لن ولم تثن أو تقلل من عزيمة ملاكاته الهندسية و الفنية في تقديم الخدمة ، وان الجميع متفق بان هذا العمل شرف عظيم وسيواصلون حمله من أجل ديمومة الطاقة الكهربائية وتوفيرها بجميع الامكانيات.