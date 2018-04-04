تعرض عهد التميمي للتحرش في سجون الاحتلال

(المستقلة)..اتهمت محامية الفتاة الفلسطينية المعتقلة في سجون إسرائيل عهد التميمي، عناصر من جهاز “شاباك” بالتحرش بموكلتها.

ونقلت شبكة “قدس” الإخبارية، أن المحامية جافي لاسكي قدمت شكواها لتعرض موكلتها للتحرش والتهديد خلال فترة التحقيق، وهو ما تم توثيقه بالفيديو.

وأضافت الشبكة أن وسائل إعلام إسرائيل ذكرت أن “المحامية وثقت تحرش الضباط الإسرائليين بعهد، عن طريق الاقتراب جسديا منها والجلوس أمامها بوضعيات جسدية تحمل إيحاءات جنسية.”

وأكدت المحامية أن “التحقيق مع موكلتها أجري من قبل محققين دون وجود امرأة، كما أكدت التميمي أن أحد المحققين قام بالتلفظ اثناء التحقيق معها بعبارات تنطوي على تحرش جنسي.”

وشدد والد الطفلة عهد التميمي، أنه سيلاحق الضابط ويسعى لمحاكمته، مؤكدا أن عهد “قوية وتعرف كيف تواجه أساليبهم”.