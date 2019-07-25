تعرض صحفيين ومقدمي برامج لحملة تحريض على القتل وتشويه من قبل جهة سياسية

(المستقلة).. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان عددا من الصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية الشهيرة في العراق يتعرضون الى تحريض على القتل من قبل جماعات سياسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

واشار بيان عن الجمعية الى تعرض كل من فريق برنامج “ولاية بطيخ” واحمد البشير مقدم برنامج “البشير شو”، ومقدم البرامج التحقيقية علي عذاب، واخرين الى حملة اطلقتها الجيوش الالكترونية التابعة لجهة سياسية (لم يذكر البيان اسمها).

ونقلت الجمعية عن احد افراد فريق “ولاية بطيخ” الفنان غسان إسماعيل قوله عبر صفحته في (انستغرام) “بعد ان اثبتنا تواجدنا في بغداد اثناء مؤتمر التطبيع مع إسرائيل بفيديوهات موثقة على السوشال ميديا سنقوم برفع دعوى قضائية ضد كل من روج لهذا الخبر بهدف التهديد وهدر دم أعضاء الفريق ابتداء من السيد فاضل الحكومي مدير مكتب النائبة السابقة حنان الفتلاوي وعدد من الصحفيين المعروفة تواجهاتهم سلفا”.

واعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن تضامنها ومساندتها لجميع الاعلاميين “الذين تعرضوا لهذا الكم الهائل من التسقيط والتحريض”، مؤكدة ان “ذلك يندرج تحت محاولات بعض الساسة الى تكميم الافواه والتضييق على حرية التعبير المكفولة دستوريا”.

وأعربت الجمعية عن استعدادها لتوفير محامين للترافع عن كل الصحفيين ومقدمي البرامج الوارد ذكر أسماءهم في المنشورات التي اطلقتها “احدى الجيوش الالكترونية التابعة لجهة سياسية”.

وطالبت الجمعية الحكومة العراقية بفتح تحقيق لمعرفة الشخوص الذين يروجون للاشاعات ويحرضون على قتل الصحفيين، وتقديمهم للعدالة، لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.