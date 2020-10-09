تعرض آليات تعمل بمشروع في سوق الشيوخ لاطلاق نار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري ، اليوم الجمعة ، عن تعرض آليات تعمل بمشروع اكمال الطريق الرابط بين قضاء سوق الشيوخ والناصرية ، الى اطلاق نار من قبل مجهولين .

وقال بيان اورده الجابري تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” آليات تعرضت الى اطلاق نار مرتين خلال هذا الاسبوع من قبل مجهولين ، بعد استئناف العمل في المقطع الاخير للسايد الثاني الرابط بين قضاء سوق الشيوخ ومدينة الناصرية ، والذي تاخر العمل فيه منذ عام 2013 لاسباب فنية ومالية ، وكثرة التعارضات واهمال الحكومات المتعاقبة “.

وطالب الجابري ” الحكومة المحلية والاجهزة الامنية باجراء تحقيق عاجل وجدي للكشف عن الجهات التي تقف وراء الاعتداء ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم “.

ودعا الى ” توفير الحماية اللازمة من اجل الاستمرار في العمل كون اي تاخير يتسبب بالمزيد من الحوادث المرورية التي تزهق الارواح “.