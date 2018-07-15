المستقلة – القاهرة –

بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى

اصبح هذا المثل محفوظا مشهورا:(تعب كلها الحياة)وليس هذا غريبا لأن الحياة عمل ولا عمل بدون تعب يشهد بذلك قديم التاريخ وحديثه من لدن أدم-عليه السلام-الى وقتنا هذا لم يستثن أحدا حتى رسل الله-عليهم السلام-لم يرو أن أحدا منهم لم يعمل.والناس قد تصيبهم من الحياة ضربات ولطمات وقد تضغط عليهم بتبعاتها حتى توقع بعضهم فى الضيق والحرج فيصرخ من داخله:ما الحل؟لا يخلوا انسان فى هذه الحياة التى ملئت بالكوارث والحروب والنوازل والخطوب من هم يقض عليه المضاجع أو شجن يستثير المدامع أو حسرات تنم عنها فى الغالب الزفرات غير أنهم متفاوتون فى أشجانهم متباينون فى احزانهم هذا يبكى الطلول التى خلت من أقمارها ويندب أحبابا كانوا كالزهور فى أكمامها وذلك ينوح على فلذة كبد طواها الردى وضمها الثرى وأخر تهيج به ذكريات حسب ضاع ونسب أبيد وغير هولاء وهولاء من ليس غرارهم أزعجة أن غاض معين الوفاء ونضب سلسبيل الهناء يذكر الأصدقاء وخيانتهم والابناء وعقوقهم ويسكب الدمع السخين فى اثر أمل ضائع وأمانى صارت كالسراب ما بال هذا الزمان أضيق رزقا وأنضب حياة وأفسد خلقا وأقل سعادة وأنسا تبرما بقساوة الحياة وفرارا من جمود الواقع يضعف عن احتمال الشدة ويضيق ذرعا بمرارة العيش.واذا كان قدر لكل قلب ان يأخذ نصيبه من ألام الحياة وأشجانها فقد قدر للأمم أيضا هذا النصيب وهيئ لها مكانها بين الزعازع وفى تقلبات الأيام وحوادث الزمن صور شتى لتلك المأسى بين الأمم هى أدلة يقينية على انها لا تمتاز عن الفرد الا فى الشكل لا فى الموضوع وقد أنشأ الله الحياة الدنيا لتكون دار محنة وبلاء لعباده جميعا حتى الانبياء أخذوا من المحن والبلايا بنصيب فجاهدوا الباطل وجالدوا أهل العناد دعوتهم الحق والحق على أولئك ثقيل وعدتهم الصبر والصبر كليل وأخير يهتدى الى ما رسمه الله من طرق يسلكها اذا ضاقت به السبل أو قصر ذهنه عن التصرف يتفوق الانسان على نفسه يسموا الى منزلة عاليه فى الحياة