تعاون نحو 8 دول لاسترداد الاثار المهربة الى خارج العراق

المستقلة/ كشف ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺛﺎر ،اليوم الخميس، ﻋﻦ ﺗﻌﺎون ﻧﺤﻮ 8 دول ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد اﻻﺛﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ المنهوبة والمهربة اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻣﺆﻛﺪﴽ وﺟﻮد ﻧﺤﻮ 20 اﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ اﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق.

وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح” إن “ﺗﻌﺮﺿﺖ مواقعنا الاثرية اﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺴﺮﻗﺎت، وﺑﺪأﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺛﺎر المهربة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ المختصة”، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ أن “اﻟﻮزارة اﺳﺘﻌﺎدت اﻻف اﻟﻘﻄﻊ اﻻﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ المختلفة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ”.

واوﺿﺢ اﻟﻮزﻳﺮ أن “ﺳﻔﺎراﺗﻨﺎ ﺗﻌﻴﺪ المئات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻻﺛﺮﻳﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﴼ اﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺪرب وﻣﺆﻫﻞ ﻣﻦ الاثاريين ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺮداد ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺛﺎر”.

واضاف اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ﻋﻦ ان “اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻن ﻧﺤﻮ 5 اﻻف ﻗﻄﻌﺔ اﺛﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ “هوبي لوبي” و10 اﻻف رﻗﻴﻢ ﻃﻴﻨﻲ ﻣﻨﻬﻮب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ”، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ ان “ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻻﻟﻮاح المسمارية ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة وﻟﺪﻳﻨﺎ اﺛﺎر ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اور ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن الماضي ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻋﻴﺪت اﻟﻰ اﻟﺴﻔﺎرة”.

واﺷﺎر اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ الى “ﺘﻌﺎون دول المانيا وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﺑﻮﻟﻨﺪا واوﻛﺮاﻧﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻻﺛﺮﻳﺔ”، ﻣﺆﻛﺪﴽ ان اﻟﻮزارة “ﺗﻜﺸﻒ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺮداد ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت والمعارض وﻧﺘﺪﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ”.