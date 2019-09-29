تعاون امني بين كربلاء وبابل لتامين زيارة الاربعينية المليونية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط ، مساء الاحد ، عن عقد اجتماع أمني بين قيادتي شرطة محافظة بابل وكربلاء في محافظة بابل للتعاون الأمني بين المحافظتين لتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المليونية .

وقال مصدر أمني لـ ( المستقلة ) إن قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي ترأس الاجتماع الذي تناول التعاون الامني المشترك، واستعدادات الخطط الخاصة بتأمين زيارة الأربعين المليونية المرتقبة.

واضاف كما تم “توزيع المهام الأمنية و تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للزائرين الوافدين الى كربلاء المقدسة لتأدية طقوس هذه الزيارة المليونية بكل حرية وانسيابية وأمان “.

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