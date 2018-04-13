تعاون اعلامي بين مصر والكويت

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انطلاقا من تدعيم الروابط بين اعلامي مصر والكويت تم عمل أول اجتماع مشترك بين كل من وفد اتحاد الاعلاميين العرب و المبدعين العرب . ومجلس الاعلاميين الدوليين و بعض الاعلاميين المصريين و الكويتيين . وانصب الاجتماع الأول على التعارف بين الطرفين وعرض وجهات النظر المختلفة فى كيفية تحقيق التضافر و تبادل الخبرات العربية وخصوصا المصرية الكويتية . ووضع النقاط الرئيسية فى إطار التعاون بين الاعلاميين . ويقول الاذاعي د / احمد نور رئيس اتحادي الاعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو الامم المتحدة . أن هذا الاجتماع يعتبر جاء بثمرة فعلية لتبادل الخبرات العربية فى المجال الإعلامي بين أبناء الدولتين . واضاف أن هذا الجهد الذي ينهجه الاتحاد جاء تحقيقا لتوصيات الاجتماع الذي دعى إليه السيد أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه وذلك لتفعيل دور الاتحادات العربية فى مجال العمل العربي المشترك . ونظرا لان الاتحاد يهدف إلي تضافر وتطوير العلاقات العربية الاعلامية بين أبناء الوطن العربي لذا جائت هذه الفعاليات لتحقيق الهدف المنشود للاتحاد . كما اكد نور على أن الاجتماعات مستمرة يوميا لوضع استراتيجيات عريضه من شأنها تحقيق أعلى نسبة تبادل الخبرات و تطوير للإعلام العربي اجمع .