تعاون أمني وعسكري بين العراق وتشيكيا

(المستقلة)/سهيل نادر حسن- براغ)..اكد كل من العراق وتشيكيا اهمية التعاون المخابراتي بينهما، اضافة للعسكري، بشأن مختلف الشؤون ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال مكافحة الارهاب الدولي …

ونشرت مجلة “انباء براغ” في عددها الجديد الذي صدر اليوم، ان وزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، ونظيرته التشيكية، كارلا شليختوفا، قد تباحثا في الامر اثناء الزيارة الاخيرة للحيالي، والمحادثات التي اجراها في مقر وزارة الدفاع ببراغ..

ونقلت المجلة، التي تصدر بالعربية في براغ، عن الوزيرة شليختوفا ان العراق يكافح ضد الارهاب منذ سنوات طويلة، وبالتالي يمكن ان يقدم لنا المعرفة في هذا المجال، ولفتت الى انها ستبحث هذا الامر مع قيادة جهاز المخابرات العسكري التشيكي، ودراسة ارسال فريق منه الى العراق لبحث التفاصيل…

الى ذلك، وفي اطار زيارته، اجتمع الحيالي، ووفده المرافق، وبحضور ومشاركة رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية لدى براغ، احسان ياسين العوادي، مع نائب وزير وزارة الخارجية التشيكي ميلوسلاف ستاشيك، وكان الموضوع الرئيس للمحادثات: الكفاح ضد تنظيم داعش والدعم التشيكي لاعادة اعمار العراق.

يذكر ان زيارة الحيالي استمرت ثلاثة ايام وشملت لقاءات مع عدة شركات تشيكية لانتاج الاسلحة، ومؤسسات حكومية اخرى معنية بشؤون التقنيات العسكرية، وقد سبق لوزيرة الدفاع التشيكية ان زارت العراق قبل اسابيع قليلة لتفقد قوة بلادها هناك، والتي تعنى بشكل رئيس في صيانة طائرات (ال 159) وتدريب الطيارين العراقيين عليها ..