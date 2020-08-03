تعافي أميتاب باتشان من “كورونا”

(المستقلة)..خرج نجم بوليوود أميتاب باتشان من مستشفى في مومباي في الهند بعد خضوعه لثلاثة أسابيع من العلاج من كوفيد-19.

ونقلت وكالة أسوسيتد برس عن نجله، الممثل أبهيشيك باتشان، الذي لا يزال في المستشفى بعد إصابته أيضا بالفيروس، إن ننيجة الفحوصات لوالده جاءت سلبية وسيستريح في المنزل بعد أن نقل كلاهما إلى المستشفى في 11 تموز/يوليو.

وغادرت زوجة أبهيشيك باتشان، نجمة بوليوود الهندية إيشواريا راي باتشان، وابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات، وكلاهما أصيب بالفيروس، المستشفى الأسبوع الماضي بعد شفائهما.

عمل باتشان الأكبر، 77 عامًا، في أكثر من 200 فيلم هندي على مدى العقود الخمسة الماضية. وهو سياسي ومضيف تلفزيوني سابق.

غالبًا ما يطلق على عائلة باتشان عائلة بوليوود الأولى. زوجة أميتاب باتشان، جايا، هي أيضًا ممثلة وعضو في البرلمان لمرة واحدة. ولم تصب بفيروس كورونا.