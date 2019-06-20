تعادل بطعام الخساره بين الأرجنتين وباراجواي بنتيجة 1-1

(المستقلة) … حسم التعادل (1-1) نتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب جوفيرنادور ماجاليس، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية بكوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وتقدم منتخب باراجواي عن طريق ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف كولومبيا (6 نقاط) التي ضمنت التأهل في الصدارة، فيما أصبح رصيد الأرجنتين نقطة واحدة في المركز الأخير، بفارق الأهداف عن قطر صاحبة المركز الثالث.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر في الجولة الأولى أمام كولومبيا بثنائية دون رد، فيما تعادل منتخبا باراجواي وقطر بنتيجة (2-2).

الشوط الأول

بدأ منتخب الأرجنتين ضاغطًا بقوة في محاولة لإحراز هدف مبكر، يربك به حسابات باراجواي، لكن دفاع الأخير كان واقفًا بالمرصاد لكل هجمات رفاق ميسي.

وفي الدقيقة 6 انطلق ليو من الجهة اليمنى وحاول تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع الباراجواياني كان في الموعد.

ودخل منتخب باراجواي اللقاء في الدقيقة 8 بمحاولات على استحياء دون تهديد حقيقي على المرمى الأرجنتيني، لتهدأ المباراة نوعًا ما بعد ذلك.

وفي الدقيقة 29 شن منتخب باراجواي هجمة مرتدة سريعة كاد جونزاليز أن يسجل الهدف الأول منها بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم.

وحصل لاوتارو مارتينيز على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء، في الدقيقة 32 انبرى لها ميسي لكن سددها ضعيفة في يد الحارس فيرنانديز.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 37، توغل ميجيل ألميرون من الجانب الأيسر وأرسل عرضية أرضية وضعها ريتشارد سانشيز داخل الشباك بسهولة.

وظهر منتخب الأرجنتين بعشوائية كبيرة بعد هذا الهدف، وأصبح عاجزًا عن الوصول إلى المرمى وظهر تباعد الخطوط بشكل واضح.

وفي الدقيقة 45 أخطأ أرماني بشكل كبير، بعدما خرج لاستقبال كرة طويلة لكنه لم يستطع السيطرة عليها ليضغط عليه جونزاليز ما اضطر الحارس لعرقلته ليحصل على إنذار وسط اعتراض لاعبي باراجواي الذين طالبوا بطرده لينتهي الشوط الأول بتأخر التانجو بهدف دون رد.

الشوط الثاني

بدأ الشوط بنزول سيرجيو أجويرو بدلا من روبرتو بيريرا لزيادة الكثافة الهجومية من أجل إحراز هدف التعادل، لكن الضغط الهجومي منذ البداية خلق مساحات في خط الظهر كاد منتخب باراجواي أن يستغلها في الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 51 استقبل أجويرو كرة طولية داخل منطقة الجزاء ومررها إلى لوتارو مارتينيز الذي سدد في العارضة لترتد إلى ميسي ليسدد مجددًا لكن الحارس يتصدى لها.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو بعد تلك الكرة ومنح ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعدما لمست الكرة يد بيريس قبل أن تصطدم بالعارضة إثر تسديدة مارتينيز، ليحرز منها ميسي هدف التعادل في الدقيقة 57.

نشط منتخب الأرجنتين بعدها وسيطر على الكرة تماما محاولا إحراز الهدف الثاني قبل أن يتغير الوضع تماما في الدقيقة 62 عندما حصل منتخب باراجواي على ركلة جزاء إثر عرقلة أوتاميندي لجونزاليز الذي انبرى لها بنفسه لكن الحارس أرماني تصدى لها.

وبالدقيقة 65 أهدر مارتينيز فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما سدد رأسية قوية علت العارضة إثر عرضية من لو سيلسو، ليغادر بعدها مارتينيز ويدخل بدلا منه دي ماريا.

بعدها بعشر دقائق أضاع ميسي فرصة الهدف الثاني للتانجو بعدما استقبل تمريرة أرضية من دي بول داخل منطقة الجزاء لكنه سدد عاليًا.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 83 لمنتخب باراجواي انطلق ألميرون من الجانب الأيمن بسرعة كبيرة، ليضطر أوتاميندي إلى عرقلته من أجل إيقافه.

ونفذ ماتياس روخو الضربة الحرة بقوة تصدى لها أرماني بصعوبة، ليمنع باراجواي من إضافة الهدف الثاني.

وأجرى منتخب الأرجنتين التبديل الثالث في الدقيقة 88 بنزول ماتياس سواريز بدلا من دي بول لتنشيط الجانب الهجومي لكن دون فائدة تذكر.

واحتسب الحكم 7 دقائق كوقت بدلا من ضائع، سيطر خلاله منتخب الأرجنتين على الكرة لكن بدون هجمات خطيرة، في حين اعتمد منتخب باراجواي على الهجمات المرتدة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).