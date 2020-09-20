تعادل إيجابي بهدف لمثله بين ‎استقلال طهران و ‎الشرطة العراقي

تعادل إيجابي بهدف لمثله بين ‎استقلال طهران و ‎الشرطة العراقي

المستقلة / – فرط الشرطة العراقي في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا بعد تعادله مع استقلال طهران الإيراني اليوم.

وتظل المنافسة على بطاقة التأهل الثانية مشتعلة بين الشرطة واستقلال طهران في المجموعة التي يتصدر ترتيبها الأهلي السعودي.

وكان الوحدة الإماراتي قد أعلن الانسحاب من المسابقة معتذرًا عن السفر بسبب انتشار جائحة كورونا.

ويلاقي استقلال طهران نظيره الأهلي في الجولة الأخيرة، بينما انتهت مباريات الشرطة العراقي بسبب انسحاب الوحدة وسينتظر تحقيق بطل السعودية لنتيجة إيجابية أمام منافسه الإيراني.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي 6 نقاط

الشرطة العراقي 5 نقاط

الشرطة العراقي نقطتين