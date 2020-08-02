تظاهرة في ذي قار تستنكر الاعتداء على الطفل محمد

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تظاهر المئات من ابناء محافظة ذي قار ، عصر اليوم الاحد ، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية ، استنكارا وتنديدا بالاعتداء على الطفل محمد من قبل قوات حفظ النظام .

وقال احد المتظاهرين ان ” ابناء ذي قار يرفضون الاعتداء الذي حصل لطفل محمد ويستنكرون العمل الذي اقدم عليه عناصر من قوات حفظ النظام بتعنيفه والتجاوز عليه بالفاظ غير لائقة “.

ونوه الى ان ” في حال عدم محاسبة المعتدين سيكون تصعيد احتجاجي لحين الاستجابة لمطالبهم “.