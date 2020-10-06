تظاهرة في الناصرية وحرق مقار حزبية

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الثلاثاء ، بأن العشرات من المحتجين نظموا تظاهرة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، على خلفية احداث كربلاء .

وقال المصدر ان ” العشرات تظاهروا في تقاطع بهو الادارة المحلية وسط مدينة الناصرية ، احتجاجا على طريقة تعامل القوات الامنية في محافظة كربلاء مع موكب خاص بالمتظاهرين “.

ولفت الى ” حرق عدد من المقار الحزبية التي حرقت وهدمت بالجرافات في وقت سابق ، فضلا عن قطع جسر الحضارات بالاطارات المشتعلة بالنيران “.

وكانت مدينة كربلاء قد شهدت تصادم بين القوات الامنية وموكب قادم من محافظة ذي قار باسم ثوار تشرين.