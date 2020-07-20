تظاهرة غاضبة بسوق الشيوخ للمطالبة باقالة قائممقام وتأخير الرواتب

(المستقلة)… تظاهر اهالي سوق الشيوخ في محافظة ذي قار للمطالبة باقالة قائممقام القضاء ولعدم دفع مستحقاتهم من الرواتب .

وقال مراسل (المستقلة) اليوم الاثنين ان ” عدد من المواطنين تظاهروا في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء احتجاجا على تردي الخدمات والكهرباء” .

وكان قد تظاهرة اليوم موظفي توزيع كهرباء ذي قار احتجاجا على الحكومة من جراء تأخير دفع المستحقات والرواتب لعمال الكهرباء.

وتم اغلاق مقر فرع توزيع كهرباء ذي قار وطالب المتظاهرون بصرف رواتبهم التي لم تدفع منذ ٦ أشهر وطلبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم. (النهاية)