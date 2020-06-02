تطوير طائرة “الدرون” المسيرة لاستخدامها في الوقاية الزراعية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اتفقت فرقة العباس القتالية اللواء ( 26 حشد شعبي ) مع وزارة الزراعة على تطوير طائرة مسيرة جديدة نوع ” الدرون ” لأغراض الوقاية الزراعية ومكافحة الحشرات التي تضر بالمحاصيل الزراعية في العراق وكربلاء “.

وذكر حسين الساعدي مسؤول قسم تطوير الطائرات المسيرة في الفرقة في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن “وفد من دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة ومديرية الزراعة ، اتفق على استخدام الطائرات المسيرة لأغراض المكافحة والوقاية من الحشرات الضارة “.

وقال تم “الاتفاق على تطوير الطائرة المسيرة نوع ” الدورن” والتي هي على نوعين صغيرة ومتوسطة “.

من جهته قال سمير عبد الرزاق معاون مدير دائرة وقاية المزروعات “اطلعنا على الطائرات المسيرة المطورة “الدرون” لدى الفرقة وهي على نوعين صغيرة ومتوسطة، ونعمل مع الفرقة على تطوير نموذج جديد من اجل رفع كفاءة المبيد في الطائرة من جهة، وكفاءة قتل الحشرات الضارة من جهة اخرى “.

وأضاف إن “الغاية من الاتفاق جاءت لمكافحة مساحات محددة ، وبالأخص المناطق التي من الصعب ، أن تصل لها طائرات المكافحة الزراعية أو العسكرية”.

يذكر إن ” هذه الطائرات المسيرة تم استخدامها سابقا مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة المثنى ، وكذلك في عمليات التعفير التي جرت في محافظة كربلاء “.