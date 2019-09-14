تطوير التعاون العلمي المشترك بين (ايبرا) وكلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة

(المستقلة).. بحثت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية (IPRA IQ) سبل تطوير التعاون العلمي المشترك مع كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة,

والتقى وفد الجمعية، اليوم السبت، مع الأستاذ المتمرس الدكتور لبنان هاتف الشامي عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للجمعيات العلمية، ونخبة من أساتذة الكلية، لمناقشة سبل تفعيل آليات وبرامج العمل والتعاون المشترك، في مجال تنظيم النشاطات العلمية والتدريبية لبناء القدرات وتنمية المهارات، من اجل تحسين الاداء لممارسة العَلاقات العَامّة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وقدم وفد الجمعية، على هامش اللقاء، درع الإبداع لعمادة الكلية، لما أبدته من تعاون في المجال الأكاديمي لخدمة المجتمع، وبدورها قدمت عمادة الكلية، كتاب شكر وتقدير مع قلادة التميز إلى الجمعية لجهودها الفاعلة.