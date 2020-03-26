تطوع 100 طبيب في كربلاء لاستقبال رسائل المرضى عبر التواصل الاجتماعي

(المستقلة)/ علي النصر الله/ .. اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الخميس، عن تطوع 100 طبيب لاستقبال رسائل المراجعين المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال المكتب الاعلامي لصحة كربلاء ، في تصريح لـــ ( المستقلة ) تحت شعار ( طبيبك في دارك ) تطوع 100 طبيب بمختلف الاختصاصات لاستقبال رسائلكم والاجابة تصل وانتم في منازلكم “.

وأوضح المكتب الاعلامي إن “الاسئلة والاجابة تكون عبر موقع التواصل الاجتماعي ، الغاية حرصا من صحة كربلاء في هذا الظرف الصعب ولتخفيف معاناة حظر التجوال “.

يذكر ان عدد من الاطباء الاختصاصيين في بغداد اعلنوا عن استعدادهم لاعطاء الاستشارات الطبية عبر تطبيق واتساب لمن يحتاج اليها وتداولت تطبيقات التواصل ارقام هواتفهم.