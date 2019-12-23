تطمينات عن وضع “انغام” الصحي ..بعد تسرب خبر دخولها إلى المستشفى

(المستقلة)..ما إن تسرّب خبر دخول المغنية المصرية أنغام أحد مستشفيات القاهرة إلى العلن، حتى انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الشائعات التي تحدّثت عن تدهور الحالة الصحية للنجمة المصرية، ما اضطر زوجها، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إلى اللجوء إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لطمأنة جمهور أنغام وتوضيح حقيقة وضعها الصحي في ظل التساؤل الكبير عن مصير حفلاتها في المملكة العربية السعودية.

وبالفعل، كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من خلال حسابه على “فيسبوك” عن التطورات الصحية الخاصة بحالة زوجته، حيث أكّد أنها بخير، وأنّها قد وصلت إلى العاصمة السعودية، لإحياء حفلين مباشرين يومَي 23 و27 من شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري.

وأوضح إبراهيم أنّ الفنانة أنغام تعاني من وجود حصوات على الكلى، ما اضطر الأطباء إلى وضع دعامة مؤقتة لها من خلال عملية بسيطة، للحد من الشعور بالألم، على أن تجري النجمة المصرية عملية جراحية لتفتيت الحصوات بشكل نهائي في وقت لاحق، تستريح من بعدها لمدة أسبوع، قبل أن تعاود استئناف نشاطها الفني.

كما أكّد إبراهيم أنّه سيلحق بزوجته المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، فور انتهاء أعماله، للتواجد إلى جانبها خلال فترة إحياء حفلاتها بالرياض.