تطبيق Inbox by Google سيدعم رسميا هاتف ايفون X

(المستقلة) … أكدت شركة جوجل رسميا أن تطبيق Inbox By Gmail التابع لها والمتاح على منصة iOS سيكون متوافقا مع هاتف ايفون X التابع لشركة أبل فى وقت قريب، وذلك بعدما عانى التطبيق من عدم عمل الكثير من مميزاته بالشكل المطلوب على هواتف ايفون X، وذلك نتيجة الشاشة غير التقليدية للهاتف.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقد احتاجت جوجل الكثير من الوقت لتتمكن من إصدار النخسة المتوافقة مع هاتف ايفون X من تطبيق Inbox By Gmail، وكذلك حتى تتمكن من توفير كافة مميزاته، مع ملاحظة أن نسخة تطبيق Gmail العادية لمنصة iOS أصبحت متوافقا مع الهاتف ايفون X منذ فترة طويلة.

وكانت جوجل قد أتاحت دعم العديد من تطبيقاتها المختلفة لهواتف ايفون X، بما فى ذلك تطبيقات هانج أوت، وجوجل ماب ويوتيوب، وجوجل كييب، وGoogle Sheets وGoogle Slider وGoogle Docs، فضلا عن العديد من التطبيقات الأخرى.