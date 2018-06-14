تطبيق واتس آب يختبر ميزة ” الوضع المظلم” لإراحة عينيك عند الدردشة ليلا

(المستقلة) … يختبر تطبيق التراسل الفورى الشهير “واتس اب” حاليا ميزة جديدة تحمل اسم “الوضع المظلم”، الذى يهدف إلى مساعدة المستخدمين فى إراحة أعينهم عن استخدام التطبيق والدردشة مع أصدقائهم ليلا، بالإضافة إلى الحفاظ على بطارية الهاتف، وتلك الميزة متوفرة بالفعل داخل هواتف أيفون.

وتم رصد الميزة الجديدة من قبل موقع “WABetaInfo” المتخصص أشار عن رصده لميزة جديدة على النسخة التجريبية من تطبيق واتس آب على كل من أنظمة أندرويد وiOS وويندوز فون، وذكر الموقع أن النسخة التجريبية أيضا تضم عدد من المزايا الجديدة الأخرى التى يختبرها التطبيق والمتوقع أن تكون متاحة خلال الأشهر المقبلة، أحدها يهدف إلى بحماية المحادثات بين المستخدمين عبر إدخال رمز سرى PIN أو قارئ بصمة الأصبع.

ولم يعلن تطبيق واتس اب المملوك لشركة فيس بوك حتى الآن عن أى تفاصيل متعلقة بتلك المزايا الجديدة.