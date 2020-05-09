تطبيق مجاني للإبلاغ عن مخالفي إجراءات الوقاية في الاردن

(المستقلة)..أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بـ”كوفيد 19″.

وأطلق على التطبيق المجاني اسم “سي رادار” (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة “أندرويد” عبر “غوغل بلاي”، على أن يتم توفيره على مجموعة “آبل” الشركة الصانعة لهواتف “آي فون” خلال أيام.

ويعد التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على “فيسبوك”، ويوضح آلية إستخدام التطبيق الجديد، إن “الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الإشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات”.

وأوضحت إنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

وأضافت أن على الشخص الذي يقوم بالإبلاغ تسجيل اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وملاحظاته وإرسال البلاغ.

وبحسب الوزارة فإن “الأجهزة المعنية المعنية ستقوم بالتعامل مع هذا البلاغ”.

ودعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي مساء الجمعة، المواطنين إلى “الإبلاغ عن أي تجمعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وبهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم”.

التبليغ عن التجمعات

وأوضح العضايلة، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن “خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قامت باستحداث هذا التطبيق الإلكتروني للتبليغ عن التجمعات بمختلف أشكالها، أو اشتباه بحالات إصابة، مع إمكانية تحديد الموقع بدقة لتمكين الأجهزة المعنية من التعامل معها”.

ولا يزال الأردن بمنأى نسبيا عن تفش واسع للوباء مع تسجيل 508 إصابة مؤكدة بالفيروس و9 وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 اذار (مارس) الماضي تفعيل “قانون الدفاع” الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 اذار (مارس) إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة، فيما يسمح للمواطنين بالعمل ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.

المصدر: سكاي نيوز