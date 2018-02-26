تطبيق “فيرو” يهدد عرش “انستقرام”

(المستقلة)… “فيرو” اسم تطبيق جديد، نجح في جذب العديد من مشاهير العالم؛ لإنشاء حسابات عليه، كما حصد مليون مشترك، مما جعله مُنافساً قوياً لـ”انستقرام”، وفق “سبوتنيك”، وهو تطبيق أصبح يُمثل تهديداً لـ” انستقرام”؛ لقدرته على مشاركة الصور على الهواتف الذكية.

وأرجع “فيرو” تعرضه للأعطال التقنية؛ لدرجة الإقبال الكبيرة عليه، كما أنهم بدأوا مواجهته تزامنًا مع انطلاقه، في 21 فبراير الجاري، بحسب موقع “عاجل”.

واعتذر “فيرو” لمستخدميه، في بيان رسمي، عن كثرة الأعطال، مؤكداً لفريق عمله سعيه لإصلاح الأمور، وأنه يقدّر صبرهم.

كما وعد التطبيق الجديد، أول مليون مشترك فيه، بعد دفع رسوم اشتراكه؛ تقديرا منه على انضمامهم إليه.

ويأمل “فيرو” بأن يسرق الأضواء من موقع “إنستغرام”، من خلال تخلصه من العديد من المشاكل التي تزعج مستخدميه، فهو يسمح للناس لمشاركة صورهم مع من يرغبون دون شروط، كما أنه يحتفظ بخصوصية معلوماتهم، ولا يشاركها مع المعلنين وشركات الدعاية، ولا توجد إعلانات فيه.

ويمكن من خلال “فيرو” شراء أغاني وأفلام ومسلسلات تليفزيونية من متاجرها الرسمية.

ويمنح التطبيق كذلك لمستخدمه ميزة تحديد من يرغب في إضافته لحسابه، سواء كان صديق، أم صديق مقرب، أم معرفة، أم مجرد متابع، وذلك لكي يساعده أكثر في انتقاء من الذين يرغب في مشاركته خصوصياته.(النهاية)