تطبيق ” تكسي ريم ” يطلق خدمة الدفع الذكي بالتعاون مع (زين كاش)

(المستقلة) … قامت شركة ريم بتدشين خدمتها الخاصة بالدفع الالكتروني بالتعاون مع خدمة زين كاش، لتمكن عملائها من اتمام عمليات الدفع لرحلاتهم او تمكينهم من شراء باقات او حزم التوفير باتستخدام محافظهم داخل تطبيق تكسي، تاتي هذه الخطوة الذكية لتقليل الجهد والوقت الذي يستهلكه عملاء تكسي ريم عند التوجه الى وكلاء زين العراق او نقاط البيع، كما تحرص تكسي ريم على تقديم احدث خدماتها الذكية وحلولها التكنولوجية بنحو مستمر في مجال النقل والمواصلات في العراق، وبحسب تصريحات من داخل تكسي ريم ان الشركة تسعى للتحول نحو تقليل استخدام الأوراق النقدية من خلال اضافة قنوات دفع اخرى داخل التطبيق، بالإضافة إلى تقديم خدمات ومزايا استثنائية لعملاء تكسي ريم.

وأكد عبدالعليم حسين المدير التنفيذي لمشروع تكسي ريم أهمية توفير تجربة متكاملة وودية للعملاء توفر أقصى درجات الراحة وتراعي الخصوصية والأمان مفسراً ان العملاء يمكنهم القيام بالدفع الكترونيا بشكل آمن وفوري، وايضا السرعة والسهولة حيث ان الزبون سيكون قد دفع مبلغ رحلته مقدماً للكباتن ولا يحتاج الى حمل النقد وهنا تكمن مشكلة “الخردة” او باقي الرحلة حيث ان الكابتن صعب جدا ارجاع باقي مبلغ الرحلة يرجع هذا لسبب تسلسل قيمة العملات العراقية.

ويعد تكسي ريم اول مشروع عراقي في مجال النقل الذكي ولديه الان ما يقارب 100.000 عميل في بغداد إلى هذه اللحظة.