تطبيق انستجرام لم يعد متاحا لمستخدمي ويندوز فون على متجر مايكروسوفت

(المستقلة) … اعتادت شركة فيس بوك طوال الأشهر القليلة الماضية دفع العديد من التحديثات لتطبيق انستجرام على منصة ويندوز 10، إلا أنه فى النهاية أزالت الشركة تطبيق انستجرام من متجر مايكروسوفت وهو ما يعنى أن التطبيق لن يكون مدعوم لمستخدمى هواتف ويندوز 10.

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فذكر أحد المستخدمين أن تطبيق انستجرام لويندوز 10 موبايل لم يعد متاح فى المتجر، وأنه عندما حاول إعادة تثبيت التطبيق لاحظ أنه متاح فقط لأجهزة الكمبيوتر وليس متاحا للهواتف الذكية، لكن فى نفس الوقت فإن التطبيق لا يزال يعمل على الهواتف الذكية التى تمتلك التطبيق بالفعل مثبتا عليها، إلا أن هذا يعنى أنه لن يحصل على تحديثات جديدة بعد الآن.

على جانب أخر، كشفت شركة فيس بوك فى وقت سابق أنه مستخدمى انستجرام سيمكنهم قريبًا تحميل كافة البيانات التى يجمعها التطبيق عنهم، فى ضوء الجدل الأخير حول كيفية مشاركة فيس بوك لبيانات مستخدميه مع الشركات الأخرى، إذ أكد متحدث باسم انستجرام لموقع “تك كرانش” الأمريكى أن التطبيق سيطرح أداة جديدة، مشابهة لتلك التى يقدمها فيس بوك، والتى ستسمح لمستخدميه بتنزيل كافة بياناتهم.