تطبيق الواتساب يطرح ميزة البحث المتقدم على نسخة الأندرويد‎

طرح تطبيق واتساب بيتا على نظام أندرويد خيار ”البحث المتقدم“، والقادر على تحسين وظيفة البحث داخل محادثات الدردشة عن طريق إضافة عناصر تسمح لك بتصفية عمليات البحث داخل التطبيق.

كما أصبح بإمكان مستخدمي واتساب البحث عن الصور ومقاطع الفيديو وملفات ”جيف“ والصوت والمستندات، حيث كان الأمر يقتصر في السابق على البحث عن الرسائل فقط.

ووفقا لموقع ”WABetaInfo“، يأتي طرح الميزة لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد بتطبيق واتساب بيتا، بعد أشهر من تطبيق نفس الميزة على نظام آي أو اس.

ويمكن لوضع ”البحث المتقدم“ العثور على الوسائط والمستندات والروابط من مربع بحث المحادثة أو عبر التطبيق. للقيام بذلك، ما عليك سوى الوصول إلى أداة البحث، وتحديد أحد أنواع الملفات المتوقعة والبحث عن عنوانها.

ومن الضروري التأكد من تحديث تطبيق المراسلة المثبت على الهاتف المحمول بشكل صحيح. مع ذلك، قد لا تُتاح الميزة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مستخدمين لديهم نسخة محدثة من التطبيق، لكن الميزة الجديدة لم تعمل بعد.

ولتلافي ذلك ينصح ”WABetaInfo“ بحذف تطبيق واتساب وإعادة تنزيله من جديد، وعند إعادة تثبيت التطبيق، يجب أن تكون قد حصلت على أحدث الإصدارات المحدثة.